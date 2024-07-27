شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلي يحسم السوبر المحلى أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

فاز الاهلى على إنبى بهدف دون رد سجله وائل جمعة فى مثل هذا اليوم 27 يوليو 2005، ليعلن تتويج المارد الأحمر بطلا لكأس السوبر المحلى على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.



الهدف جاء فى الدقيقة الثالثة من الشوط الإضافى الأول فى شباك الفريق البترولى بقيادة الراحل طه بصرى فى النسخة الخامسة للبطولة.

أدار المباراة المونديالى عصام عبد الفتاح، الذى أشهر البطاقة الحمراء للاعب محمد يونس، أهدر عماد متعب ضربة جزاء تحصل عليها محمد بركات، وتصدى لها مصطفى كمال.



جاء تشكيل الأهلي البطل مكونا من: عصام الحضري، عماد النحاس، وائل جمعة، أحمد السيد، إسلام الشاطر (وائل رياض شيتوس)، محمد شوقي، محمد أبوتريكة (محمد بركات)، الأنجولى أمادو فلافيو، عماد متعب



أما تشكيل إنبى فضم كلاً من: مصطفى كمال، عمرو عبد العزيز "عبده"، عمرو فهيم، محمد يونس، النيجيرى غزالى محمد (أحمد صلاح الشهير بحمادة شنح)، محمد ثابت صاروخ (رضا شحاتة)، عمرو زكي، مجدى عبدالعاطى (عبدالحميد حسن ميدو).



وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 18 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".