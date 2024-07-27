التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الأولمبى أمام أوزبكستان فى أولمبياد باريس

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القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر الأولمبي بقيادة ميكالى، اليوم السبت، نظيره منتخب أوزبكستان على ملعب "لا بوجوار" فى ثاني جولات مرحلة المجموعات بأولمبياد باريس 2024 ، ويبحث الفراعنة عن تحقيق الفوز لضمان التأهل مباشرة لدوري الثمانية في حال فوز إسبانيا على الدومينكان.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الأولمبى أمام اوزبكستان

من المتوقع أن يخوض المنتخب الاولمبى المباراة بتشكيل يضم كلا من: فى حراسة المرمى: حمزة علاء، خط الدفاع: أحمد عيد، عمر فايد، حسام عبد المجيد، كريم الدبيس، خط الوسط: محمد شحاتة، محمد النني، أحمد عاطف قطة، خط الهجوم: أسامة فيصل، إبراهيم عادل، وأحمد سيد زيزو.

موعد مباراة منتخب مصر الاولمبى وأوزبكستان

موعد مباراة منتخب مصر الاولمبى واوزبكستان فى تمام السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

وحرص الثنائي محمد النني قائد المنتخب و أحمد سيد زيزو على عقد جلسات تحفيزية أكثر من مرة مع اللاعبين بإعتبارهما أكبر اللاعبين سنا وخبرة ، والتأكيد على أن التعادل ما الدومينكان ليس نهاية المطاف وضرورة تحقيق الفوز أمام أوزبكستان لضمان التأهل لدور التالي و اسعاد الجماهير المصيرية التي تنتظر من هذا المنتخب الكثير .

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في مجموعته برصيد نقطة واحدة خلف اسبانيا المتصدر برصيد 3 نقاط ثم الدومينكان برصيد نقطة في المركز الثالث و أوزبكستان في المركز الرابع بدون رصيد من النقاط .