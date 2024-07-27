شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور نجم الزمالك السابق يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"54" والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل خالد الغندور، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ54 فهو من مواليد 27 يوليو 1970. خاض الغندور مع الزمالك 209 مباريات فى جميع المسابقات، سجل 29 هدفا، منها 8 أهداف فى بطولات أفريقيا فى الفترة من 1992 حتى 2004

خاض الغندور تجربة احتراف فى صفوف نادى كاظمة الكويتى فى موسم 1997 – 1998، قبل العودة إلى نادى الزمالك حتى موسم 2004، وانتقل بعدها لنادى الترسانة قبل أن يعلن اعتزاله الكرة رسميا فى 2005.

خالد الغندور أكثر لاعبى الزمالك تتويجا بالألقاب، حيث حصل مع الأبيض على 17 بطولة محلية وقارية وعالمية، حيث توج بـ4 بطولات دورى ممتاز مصري، و لقبين كأس مصر، و لقبين كأس سوبر مصري، و 3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا، لقب أفريقيا أبطال الكئوس "مرة واحدة"، وكأس السوبر الافريقى "3 مرات، و كأس أفرو آسيوية "مرة واحدة”، كأس السوبر المصرى السعودى "مرة واحدة" بخلاف بطولة كأس العرب مع منتخب مصر موسم 1992.

ولم يكن خالد الغندور الشهير ببندق محظوظًا على المستوى الدولى فشارك فى مباريات قليلة مع منتخب مصر الأول تعد على أصابع اليد الواحدة، وتعتبر مشاركته مع منتخب مصر الأولمبى فى أولمبياد برشلونة 1992 أبرز إنجازاته الدولية، بجانب البطولة العربية فى سوريا ودورة ودية أخرى فى الإمارات.

واتجه الغندور للعمل الإدارى عقب اعتزاله، لكنه لم يستمر فى منصب مدير فريق نادى الزمالك، ليفضل الاتجاه للفن، لكنه لم يستمر طويلاً بعد مشاركته فى فيلم "زى الهوا" مع خالد النبوى وغادة عبد الرازق وداليا البحيرى فى دور "زغلول"، وفضل بدء مسيرته الإعلامية التى انطلقت من إذاعة الشباب والرياضة ثم قناة الزمالك ثم راديو أون سبورت حالياً.