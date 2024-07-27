شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين يقتربون من كتابة تتر النهاية فى الملاعب بعد اعتزال قمر ونجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الثنائى محمد نجيب لاعب فريق الداخلية والأهلى السابق، وخالد قمر مهاجم فريق الزمالك الأسبق اعتزال كرة القدم بشكل رسمي بنهاية الموسم الحالي. ويعد محمد نجيب صاحب الـ41 عاما من أفضل المدافعين في تاريخ الأهلى ومنتخب مصر على مر 4 سنوات، بينما خالد قمر مهاجم فريق الزمالك السابق صاحب 36 عاما قرار الاعتزال أيضا عقب خوض بعض التجارب العديدة في مصر والاحتراف بأحد دوريات الخليج.

ويأتي في مقدمة اللاعبين الأقرب للاعتزال هم:

_ محمد عبد الشافى

اقترب محمد عبد الشافى لاعب فريق الزمالك من اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الحالي، بعد التراجع عن القرار الموسم الماضى، وذلك بعد تعرضه للإصابة بالرباط الصليبى حيث يرغب فى إنهاء مشواره الكروى حاليا وهو بعمر 39 عاما.

_ شريف إكرامى

يدرس شريف إكرامى حارس مرمى فريق بيراميدز اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجارى بعد عدم الاعتماد عليه فى تشكيل الفريق السماوى بشكل أساسى الفترة الماضية، حيث يركز أيضا على الحصول على بعض الشهادات المتخصصة فى مجال الإعلام الفترة الماضية.

ينتظر صبرى رحيل لاعب فريق الجونة نهاية الموسم الحالي لإعلان قرار الاعتزال، حيث شارك هذا الموسم مع الفريق الساحلى 16 مباراة، وهو في عمر 36 عاما، ولم يعتمد عليه الجهاز الفني للفريق، بقيادة علاء عبد العال، فى التشكيل الأساسى المباريات الماضية.

أحمد فتحى من مواليد 10 نوفمبر 1984 لاعب بيراميدز وخاض رحلة طويلة مع كرة القدم، لعب خلالها للإسماعيلي والأهلي والاحتراف ولعب لأندية شيفيلد يونايتد وهال سيتي الإنجليزيين وكاظمة الكويتي وأم صلاص القطري، ولم يشارك اللاعب مع فريقه هذا الموسم بصفه مستمرة.

يفكر نور السيد لاعب الجونة بإعتزال كرة القدم حيث من مواليد 9 يناير 1984 وسيكمل عامه الأربعين في يناير المقبل ولعب للجونة من 2006 إلى 2012، ثم انتقل للزمالك ولعب له من 2012 إلى 2014 ثم سافر إلى المغرب ولعب لفريق الدفاع الحسني الجديدي موسم 2014/ 2015، وبعد عودته لمصر لعب لإنبي موسم 2015/ 2016 وللاتحاد السكندري من 2016 حتى 2022، ثم عاد للجونة.