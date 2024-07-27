شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات تاريخية عن منتخب أوزبكستان قبل مواجهة المنتخب الأولمبي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر الأولمبى لمواجهة أوزبكستان اليوم، السبت، بعد التعادل السلبي أمام منافسه الدومينيكان في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب دي لابيجيور في أولى جولات أولمبياد باريس 2024، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا كلا من إسبانيا وأوزباكستان.

ويتصدر منتخب إسبانيا المجموعة برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخبا مصر والدومينيكان في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة وحيدة لكل منهما، ويتذيل منتخب أوزباكستان المجموعة بدون نقاط.

خاض المنتخب الأولمبي المصري بقيادة مدربه البرازيلي ميكالي اللقاء بتشكيل مكون من: "حمزة علاء في حراسة المرمى وعمر فايد وأحمد عيد و حسام عبد المجيد وكريم الدبيس في الدفاع، ومحمد شحاتة ومحمد النني وأحمد عاطف قطة في الوسط، وأحمد زيزو وإبراهيم عادل وأسامة فيصل في الهجوم".

بينما خاض منتخب جمهورية الدومينيكان اللقاء بتشكيل مكون من: "حراسة المرمى: خافيير فالديز، والدفاع: إدجار بوجول- خواو أوربايز- لويي دي لوكاس، والوسط: نويند لورينز- فرانشيسكو رييس- فابيان ميسينا- هاينز مورشيل- رافائيل نونيز، والهجوم: بيتر جونزاليس- أوسكار أورينا".

يشارك منتخب أوزبكستان الأولمبي في الأولمبياد للمرة الأولى في تاريخه، ويقوده المدرب تيمور كابادزه، الذي يعد شخصية أسطورية في بلاده نظراً لمسيرته كلاعب رفقة منتخب أوزبكستان .



قائمة المنتخب المشاركة فى الأولمبياد شهدت تواجد نجم هجوم نادي روما الإيطالي إلدور شومورودوف (فوق السن)، وهو الأغلي في قائمة المنتخب بقيمة تسويقية بلغت 5 ملايين يورو .



لم تحقق أوزباكستان سوى ميدالية أولمبية وحيدة عبر تاريخها، وجاءت بأيدي لاعب الجودو أرمين باجداساروف، في نسخة 1996 في أتلانتا.



لم يلتقى منتخب مصر الأولمبي مع نظيره الأوزبكي رسميا في أي مباراة، والتقيا وديا في أكتوبر الماضي.



تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب لذئاب البيضاء 26.5 مليون يورو، ووصل إلى ربع النهائي مرتين في كل من كأس العالم تحت 17 سنة FIFA وكأس العالم تحت 20 سنة FIFA

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