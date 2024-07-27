شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلي يحسم بطولة السوبر بثنائية إينو والصقر فى شباك الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

نجح النادى الاهلى في حسم بطولة السوبر المحلى في مثل هذا اليوم 27 يوليو 2008 بعدما حقق الفوز بالقمة أمام الزمالك بهدفين دون رد.

سجل ثنائية الاهلى أحمد حسن "الصقر" والمعتز بالله إينو ليحافظ الأهلى على لقبه للموسم الرابع على التوالي.

جاء تشكيل الأهلى البطل مكونا من: أمير عبدالحميد، أحمد صديق (أسامة حسنى ق73)، وائل جمعة، شادى محمد، أحمد السيد، سيد معوض، حسام عاشور، التونسى أنيس بوجلبان (المعتز بالله إينو ق 87)، أحمد حسن كامل، محمد بركات، الأنجولى أمادو فلافيو (حسن مصطفى ق 84).

بينما جاء تشكيل الزمالك مكونا من: عبدالواحد السيد، محمد إبراهيم، عمرو الصفتي، هانى سعيد، التونسى وسام العابدي، البرازيلى ريكاردو (محمد عبدالله ق 72)، أيمن عبدالعزيز، أحمد عبدالرؤوف (شريف أشرف ق 59)، أحمد مجدي، علاء كمال (أحمد جعفر ق 82)، الغانى جونيور أجوجو.

أدار المباراة باستاد القاهرة الحكم النمساوى ستوشليك فريتز، الذى أشهر البطاقة الحمراء للتونسى وسام العابدي.

وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 18 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".