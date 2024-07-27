أبرز الأسماء العربية في باريس 2024

الرياص - اسماء السيد - أكثر من 420 رياضيًا عربيًا يشاركون في دورة الألعاب الأولمبية في باريس والتي افتتحت في 26 تموز (يوليو) الحالي، في مختلف الرياضات التي ستظهر في الحدث الرياضي الأكبر في العالم.

ومن بين المشاركين العرب هناك من تذوق طعم الذهب الأولمبي من قبل، وهناك من نال ميداليات فضية أو برونزية، وهناك من يشارك للمرة الأولى.

وتضع الشعوب العربية آمالا عريضة على عدد من الرياضيين، الذين من المتوقع ظهورهم بشكل مشرف في الدورة، ما بين لاعبين فرديين، أو في منافسات الزوجي، أو حتى فرق جماعية.

1- فارس حسونة - قطر - رفع الأثقال

Reuters حصل القطري فارس إبراهم حسونة على الميدالية الذهبية في رياضة رفع الأثقال في أولمبياد طوكيو 2020.

استطاع الرباع القطري، ذو الأصول المصرية، أن يعطي قطر ميداليتها الذهبية الأولى في تاريخ دورات الألعاب الأولمبية، عندما توج بذهب منافسات وزن تحت 96 كيلوغرام في أولمبياد طوكيو قبل ثلاث سنوات، وسيسعى لتكرار إنجازه والحصول على ميدالية ذهبية أخرى، رغم صعوبة المهمة، إذ ألغي الوزن الذي ينافس فيه، وسيشارك ضمن منافسات وزن تحت 102 كيلوغرام.

ويضم الوزن الجديد عدداً من الرباعين الآخرين البارزين، ومنهم الصيني ليو هانهوا ذو الـ22 عامًا، صاحب ذهبية بطولة العالم الأخيرة، وحامل الرقم العالمي، وكذلك البحريني ليزمان باريديس، الذي سيكون مرشحًا كذلك للمنافسة على ميدالية في المنافسات، والأوزبكي أكبر دجوراييف الفائز بذهبية وزن 09 كيلوغرام في أولمبياد طوكيو 2020 وبطولة العالم في نفس الوزن، والبحريني ليزمان باريديس صاحب ذهبية بطولتي العالم 2021 و2022 في وزن تحت 96 كيلوغرام.

2- معتز عيسى برشم - قطر - الوثب العالي

Getty Images وصل 43 ضابط شرطة قطراً إلى باريس للانضمام إلى ما يقرب من 1800 ضابط شرطة من 43 دولة شريكة، بما في ذلك 31 دولة أوروبية، لتقديم التعزيزات لأولمبياد باريس. 17 يوليو 2024.

سيكون أسطورة الوثب العالي التاريخي معتز عيسى برشم على موعد مع إسدال الستار على مسيرته الأولمبية في باريس 2024، بعدما أعلن أنه لن يخوض المنافسات الأولمبية من جديد، بعد مشاركته الأولمبية الرابعة تواليا في باريس.

برشم حصل على ميداليتين فضيتين لقطر في دورتي لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016، قبل الفوز بذهبية طوكيو 2020 في مشهد تاريخي قرر فيه أن يشارك المركز الأول والميدالية الذهبية مع صديقه الإيطالي جانماركو تامبيري، ليكون قد حصد لقطر فضيتين وذهبية من أصل ذهبيتين وفضيتين وأربع برونزيات في تاريخ البلاد، وتضع عليه الجماهير القطرية آمالاً عريضة للحصول على ذهبية جديدة، ينهي بها مسيرته الأولمبية الغنية بالفعل.

3- سفيان البقالي - المغرب - 3000 متر موانع

Getty Images أحرز المغربي سفيان البقالي ذهبية تاريخية للمغرب في ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو 2020.

سيشارك البقالي في منافسات 3000 متر موانع للمرة الثالثة على التوالي في الأولمبياد، بعد مركز رابع محبط في ريو دي جانيرو 2016، ثم ذهبية تاريخية في طوكيو 2020، لن يفكر إلا في الميدالية الذهبية الثانية تواليًا.

البقالي أعاد النشيد الوطني المغربي للأولمبياد، بعدما حصل على الميدالية الذهبية الأولى لبلاده منذ ذهبيتي هشام الكروج في أثينا 2004، وهي أول ذهبية 3000 موانع في تاريخ المغرب، بعد احتكار كينيا للذهب الأولمبي في هذه المنافسة لتسع دورات متتالية، بداية من لوس أنجلوس 1984، من قبل حتى أن يولد البقالي بـ12 سنة.

4- صالح الشراباتي - الأردن - التايكوندو

نجح الشراباتي في الحصول على ثاني ميداليات بلاده الأولمبية عبر التاريخ، بعدما فاز بفضية وزن 80 كجم في أولمبياد طوكيو 2020، وكان قريبا من تكرار ذهبية مواطنه أحمد أبو غوش في ريو دي جانيرو 2016، وبعدها حصل على فضية أخرى في دورة الألعاب الآسيوية، وفاز بذهبية بطولة الجائزة الكبرى في روما 2023، ليطمح الآن للحصول على الميدالية الأولمبية الثانية، وستكون المنافسة شرسة مع عدد من الأبطال ومنهم المصري سيف عيسى الذي حصل في طوكيو على برونزية في الوزن ذاته.

الأردنية جوليانا الصادق ستحاول هي الأخرى الاستفادة من خبرتها في طوكيو، والمنافسة على ميدالية في الرياضة نفسها حتى وإن كانت برونزية.

5- محمد خليل الجندوبي - تونس - التايكوندو

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كحال الشراباتي، فإن التونسي محمد الجندوبي سيطمح لتحسين فضيته في وزن 58 كيلوغرام في التايكوندو بمنافسات طوكيو 2020، عندما يخوض غمار منافسات باريس 2024 في الوزن ذاته.

الجندوبي بعد طوكيو فاز بذهبية الجائزة الكبرى في الصين 2023، وفضيات الجائزة الكبرى في روما وباريس ومانشستر والرياض، وذهبيتي دورة الألعاب الإفريقية وبطولة إفريقيا، وبرونزية بطولة العالم 2023، وستضع عليه الجماهير التونسية آمالها خاصة بعد غياب بطل طوكيو 2020 أحمد الحفناوي صاحب ذهبية السباحة 400 متر حرة والذي لن يشارك في باريس بداعي الإصابة.

6- خديجة المرضي - المغرب - الملاكمة

بعد خسارتها في ربع نهائي أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، تأهلت المرضي لمنافسات طوكيو، ولكنها غابت عن المشاركة لأسباب صحية، وستعود في باريس 2024 أكثر تحفزًا لإثبات إمكانياتها الكبيرة، وتحقيق ميدالية جديدة في الملاكمة للمغرب، والذي حقق كل ميدالياته الأولمبية الـ24 في ألعاب القوى والملاكمة فقط.

المرضي استطاعت الحصول على ذهبية بطولة العالم 2023 في الوزن الثقيل، بعد فضية وبرونزية في 2022 و2019، بخلاف ذهبيتين في دورتي الألعاب الإفريقيتين الأخيرتين، وذهبيتين في بطولة إفريقيا، لتصبح من المرشحات فوق العادة للحصول على ميدالية في باريس.

7- معن أسعد - سوريا - رفع الأثقال

Getty Images فوز الربّاع السوري معن أسعد بميدالية برونزية في أولمبياد طوكيو، كان أشبه بإضاءة شمعة وسط ظلام الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.

أعاد معن أسعد بلاده لمنصات التتويج الأولمبية بعد 17 عامًا من الغياب، عندما حصل على برونزية رفع الأثقال وزن فوق 109 كجم، وهي الميدالية الرابعة في تاريخ سوريا، بعد ذهبية وفضية، وبرونزية كانت آخر ميداليات سوريا في أثينا 2004.

إلا أن مشاركة أسعد في باريس 2024 ستكون محفوفة بكثير من المخاطر، ومليئة بالمنافسة، إذ سيتواجه في منافسات فوق 102 كيلوغرام مع الأسطورة الجورجية لاشا تالاخادزي صاحب الرقم العالمي في الوزن المفتوح، والحاصل على ذهبيتين ف دورتي ريو 2016 وطوكيو 2020، مع سبع ذهبيات في بطولات العالم ومثلها في بطولات أوروبا، وكذلك البحريني ذي الأصول الأرمينية جور ميناسيان، الفائز بفضية في ريو 2016، وفضية بطولة العالم الأخيرة في الرياض 2023، والإيراني علي دافودي الفائز في طوكيو بفضية، مع المصري عبد الرحمن السيد والجزائري وليد بيداني والعراقي علي ربيعاوي.

8- سارة أحمد - مصر - رفع الأثقال

GETTYIMAGES سارة أحمد من مصر تحتفل بعد فوزها بالميدالية البرونزية خلال مسابقة رفع الأثقال في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

بعد حصولها على ميدالية برونزية تاريخية والوقوف على منصات التتويج لأول مرة في تاريخ رياضيات مصر في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وهي في الـ18 من العمر، اضطرت سارة للغياب عن منافسات طوكيو 2020 بسبب إيقاف اتحاد رفع الأثقال المصري بسبب المنشطات.

الرباعة التي باتت في الـ26 من عمرها حصلت على ذهبيتين في بطولتي العالم الأخيرتين، وتطمح الآن لتكرار فوزها بالذهب الأولمبي عندما كانت بطلة وزن تحت 63 كيلوغرام في أولمبياد الشباب نانجينج 2014 قبل عشر سنوات، ويعلق عليها المصريون الآمال، مع عودة رفع الأثقال المصري للمنافسات، هي وبقية الرباعين المصريين، وهم كريم أبو كحلة في وزن تحت 89 كجم، وعبد الرحمن السيد في وزن فوق 102 كيلوغرام، ونعمة السعيد في وزن تحت 81 كيلوغرام، وحليمة عباس في وزن فوق 81 كيلوغرام، وكلهم مرشحون للمنافسة على ميدالية في باريس 2024.

9- أحمد الجندي - مصر - الخماسي الحديث

تفاجأ المصريون بفوز أحمد الجندي بميدالية فضية في منافسات طوكيو في اليوم الأخير، بعدما كان بعيدًا عن المنافسة على ميدالية حتى نهاية سباق العدو في الخماسي، ليبدأ من بعدها مسيرة في الانتصارات على رأسها ذهبية بطولة العالم في 2023، وكسارة سمير سيحاول تكرار ذهبيته في أولمبياد الشباب ببوينس أيرس 2018، ومعه مهند شعبان الذي حصل على ذهبيتين وبرونزية في بطولة العالم الأخيرة في باث 2023.

أيضا كما فعل الجندي في طوكيو، سيحاول محمد إبراهيم كيشو الفائز ببرونزية المصارعة في طوكيو 2020 أن يحصل على ما هو أفضل من ذلك في باريس، بعدما تأهل في اليوم الأخير من التصفيات التأهيلية للأولمبياد.

10- منتخب كرة اليد المصري

كاد المنتخب المصري لكرة اليد أن يصبح أول فريق جماعي في تاريخ البلاد يفوز بميدالية أولمبية، عندما تأهل للمربع الذهبي في أولمبياد طوكيو 2020، إلا أنه خسر في مباراة نصف النهائي أمام فرنسا التي توجت باللقب، وفي مباراة الميدالية البرونزية خسر بهدفين أمام إسبانيا، ليكتفي بالمركز الرابع، وهو ما سيطمح المصريون لما هو أفضل منه في باريس.

فريق آخر سيكون قريبا من ميدالية أولمبية وهو ثنائي الكرة الطائرة الشاطئية القطري شريف يونس وأحمد تيجان، واللذان حصلا على برونزية طوكيو 2020، وذهبيتين في دورتي الألعاب الآسيوية الأخيرتين.

أسماء أخرى

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العديد من الأسماء الأخرى ستلمع في باريس 2024، ومن المتوقع أن تحصد أو على الأقل تنافس على ميداليات أولمبية، كالبحرينية وينفريد يافي بطلة العالم 2023 في 3000 متر موانع، ومواطنيها كيمي أديكويا ذات الذهبيات الست في الألعاب الآسيوية في 400 متر وتتابع وموانع، ولاعب الجودو ذي الأصول الروسية أسكيربي جيربيكوف، والمصارع ذي الأصول الروسية كذلك أحمد تاج بطل العالم 2023، والإماراتي ذي الأصول المنغولية بشر الدين خورلودوي بطل آسيا 2024.

وهناك الملاكمة الجزائرية إيمان خليف وصيفة بطلة العالم 2022، ومواطناها جمال سجاتي وصيف بطل العالم 2022 في 800 متر عدو، وياسر تريكي صاحب فضية الوثب الثلاثي في بطولة العالم داخل القاعة 2024، والرامي الكويتي خالد المضاف بطل العالم ثلاث مرات، والمغربيان فاطمة الزهراء أبو فارس بنت الـ22 عامًا بطلة أولمبياد الشباب 2018 في التايكوندو، وماثيس سودي الحاصل على برونزية بطولة العالم في الكانوي 2023.

أخيرا لدى المصريين عدد من الرياضيين الذين يفوزون في بطولات العالم ولديهم مراكز متقدمة في التصنيف العالمي في رياضاتهم، وستكون طموحاتهم مرتفعة في الفوز بميدالية أولمبية في باريس، ومنهم عزمي محيلبة بطل العالم في الرماية متصدر التصنيف العالمي حاليا وحامل الرقم العالمي بالعلامة الكاملة في بطولة العالم باكو 2023، وعمر عصر خامس أولمبياد طوكيو 2020، والمصارع عمرو رضا الذي حرمته الإصابة من ميدالية في طوكيو، وفرق السلاح الثلاثة، وعلى رأسهم علاء الدين أبو القاسم صاحب فضية لندن 2012، وزياد السيسي متصدر التصنيف العالمي في سلاح السابر، ومحمد حمزة رابع التصنيف العالمي في سلاح الفويل.

آمال عريضة يضعها متابعو دورة الألعاب الأولمبية على لاعبيهم المفضلين، للحصول على أكبر عدد ممكن من الميداليات لبلدانهم، أو الوصول لأبعد ترتيب ممكن وتحقيق التمثيل المشرف، وإن كان لدى البعثات العربية ما هو أفضل من التمثيل المشرف، وإنما المنافسة على الميداليات المتنوعة، ولا سيما الذهبية.