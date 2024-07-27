شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع اللمسات النهائية على صفقة عمر الساعى مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعى - لبنى عبد اللهالسبت، 27 يوليو 2024 09:00 ص
ويتجه مسئولو الإسماعيلي للموافقة على رحيل عمر الساعي بنهاية الموسم الجاري للعرض الأعلى سعراً، بسبب عدم قدرة النادي على حل أزمة الديون المتراكمة والتي باتت تهدد إيقاف القيد مجدداً ، وهناك اتفاق شبه سري في مجلس الإسماعيلي على بيع لاعبين من صفوف الفريق الاصفر لحل أزمة الغرامات الموقعة على النادي، ولكن في تكتم شديد حتى نهاية الموسم خوفاً من الغضب الجماهيري المتوقع.
وأخطر الساعي مسئولي ناديه بتلقيه اتصالاً هاتفياً من مسئولي الأهلى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وأبلغهم اللاعب بأنه لم يتحدث في أي تفاصيل مع مسئولي القلعة الحمراء قبل التعرف على القرار النهائي لإدارة القلعة الصفراء.
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