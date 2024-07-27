شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع اللمسات النهائية على صفقة عمر الساعى مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

يضع مسئولو الأهلي اللمسات النهائية على صفقة عمر الساعي نجم الإسماعيلي، حيث فتح مسئول كبير في القلعة الحمراء خط اتصال مع نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي من أجل حسم الصفقة لصالح القلعة الحمراء، ويعول الأهلي على رغبة اللاعب للفوز بخدماته على حساب الأندية الأخرى التي تتنافس لضمه سواء كانت من مصر أو خارجها.

ويكثّف مسئولو الأهلي مفاوضاتهم لحسم صفقة عمر الساعي بعدما وافق مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على ضم اللاعب خلال الموسم المقبل، وقال مصدر في القلعة الحمراء، إن عمر الساعي أخطر مسئولي الإسماعيلي برغبته فى الرحيل للقلعة الحمراء، وشدد المصدر على أن إدارة الإسماعيلي طلبت مليون دولار لبيع اللاعب للأهلي، بجانب الحصول على 20% من إعادة بيع اللاعب، على أن يكون للإسماعيلي الأولوية فى استعارة لاعبي الأهلي.

ويتجه مسئولو الإسماعيلي للموافقة على رحيل عمر الساعي بنهاية الموسم الجاري للعرض الأعلى سعراً، بسبب عدم قدرة النادي على حل أزمة الديون المتراكمة والتي باتت تهدد إيقاف القيد مجدداً ، وهناك اتفاق شبه سري في مجلس الإسماعيلي على بيع لاعبين من صفوف الفريق الاصفر لحل أزمة الغرامات الموقعة على النادي، ولكن في تكتم شديد حتى نهاية الموسم خوفاً من الغضب الجماهيري المتوقع.

وأخطر الساعي مسئولي ناديه بتلقيه اتصالاً هاتفياً من مسئولي الأهلى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وأبلغهم اللاعب بأنه لم يتحدث في أي تفاصيل مع مسئولي القلعة الحمراء قبل التعرف على القرار النهائي لإدارة القلعة الصفراء.