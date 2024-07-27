شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يواجه أوزبكستان فى ثانى مبارياته بأولمبياد باريس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب مصر الأولمبي، في السادسة مساء اليوم السبت، مباراة مهمة أمام منتخب أوزبكستان في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بأولمبياد باريس 2024 ، ويبحث الفراعنة عن تحقيق الفوز لضمان التأهل مباشرة لدوري الثمانية فى حال فوز إسبانيا على الدومينكان.

وحرص الثنائي محمد النني قائد المنتخب وأحمد سيد زيزو على عقد جلسات تحفيزية أكثر من مرة مع اللاعبين، باعتبارهما أكبر اللاعبين سناً وخبرة، والتأكيد على أن التعادل ما الدومينكان ليس نهاية المطاف وضرورة تحقيق الفوز أمام أوزبكستان لضمان التأهل لدور التالي وإسعاد الجماهير المصيرية التى تنتظر من هذا المنتخب الكثير.

من جانبه، قال البرازيلي ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، إن التعادل مع الدومينيكان فى بداية المشوار الأولمبي لا يعني خروجنا من المنافسة في دورة الألعاب الأولمبية الجارية في فرنسا وصادفنا سوء حظ كبير في مباراة الدومينيكان، رغم أننا لم نقدم أداءنا المعهود ولكن أنا أثق في اللاعبين لأنهم لايزال يمتلكون الأفضل من ذلك بكثير ربما تأثروا سلبيا بالأجواء المضغوطة لكنهم في الوقت نفسه لديهم من الإمكانات والقدرات ما يؤهلهم لتصحيح الأوضاع وتدارك الفرصة.. المنافسة لا تزال في الملعب ومثل هذه المناسبات الكبري تتسم بحمي البداية.



وأضاف ميكالي، الدومينيكان ليس منافسا سهلا كما يردد البعض فهو يمتلك مجموعة من اللاعبين المتميزين الذين يلعبون في الدوريات الأوروبية ولاعبونا غاب عنهم التوفيق في أكثر من 4 فرص كانت كفيلة بحسم المباراة لصالحنا.



وأشار ميكالي انه واللاعبين سيقاتلون من أجل الدفاع عن الأحلام الأولمبية ولا يزال أمامنا جولتين ونحن لم نخسر الجولة الأولي ، وأطالب جماهير مصر باستمرار الدعم والتشجيع والقادم سيكون أفضل.



في المقابل ، يشارك منتخب أوزبكستان الأولمبي في الأولمبياد للمرة الأولى في تاريخه، ويقوده المدرب تيمور كابادزه، الذي يعد شخصية أسطورية في بلاده نظراً لمسيرته كلاعب رفقة منتخب أوزبكستان.



وشهدت قائمة المنتخب المشاركة في الأولمبياد تواجد نجم هجوم نادي روما الإيطالي إلدور شومورودوف (فوق السن)، وهو الأغلي في قائمة المنتخب بقيمة تسويقية بلغت 5 ملايين يورو.



ولم تحقق أوزباكستان سوى ميدالية أولمبية وحيدة عبر تاريخها، وجاءت بأيدي لاعب الجودو أرمين باجداساروف، في نسخة 1996 في أتلانتا.



ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في مجموعته برصيد نقطة واحدة خلف اسبانيا المتصدر برصيد 3 نقاط ثم الدومينكان برصيد نقطة في المركز الثالث و أوزبكستان في المركز الرابع بدون رصيد من النقاط .