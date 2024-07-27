شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى "بلدوزر" الأهلى السابق يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"65" والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل مجدى عبد الغنى، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ"65" فهو من مواليد 27 يوليو 1959. وحقق مجدى عبد الغنى مع الأهلى 18 لقبا، بواقع 8 بطولات دورى أعوام "1977، 1979، 1980، 1981، 1982، 1985، 1986، 1987"، وكأس مصر 5 ألقاب أعوام "1978، 1981، 1983، 1984، 1985"، و5 بطولات أفريقيا أعوام "1982، 1984، 1985، 1986، 1987".

شارك مع الأهلي فى 228 مباراة، سجل خلالها 38 هدفا، كما لعبا دوليا فى الفترة من 1982 إلى 1992، شارك فى كأس العالم 1990 وسجل هدفا، وفى أولمبياد 1984 وسجل أيضا هدفاً.

وينفرد عبد الغنى بكونه أول لاعب مصرى يحترف فى الدورى البرتغالى عام 1988 ضمن صفوف بييرا مار ممثل مدينة آفيرو، واستطاع أن يقدم معه مواسم رائعة على مدار 4 سنوات كاملة قضاها فى البرتغال، ووصل معه إلى نهائى كأس البرتغال أمام بورتو بطل الدورى فى العام 1991، وسجل هدف فريقه الوحيد فى المباراة التى خسرها 1-3.

وخاض عبد الغنى 107 مباريات بقميص بييرا مار البرتغالى وسجل 17 هدفًا وشارك أيضًا فى أمم أفريقيا أعوام "1984، 1986، 1988، 1992" وسجل هدفًا، وتوج بلقب أمم 1986 بالقاهرة، بإجمالى 50 مباراة دولية سجل خلالها 5 أهداف.