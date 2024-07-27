منتخب مصر يواجه أوزبكستان الليلة بحثًا عن تصحيح المسار بالأولمبياد

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب مصر الأولمبي، لخوض مواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم السبت، عندما يواجه يصطدم مع نظيره منتخب أوزبكستان، في الجولة الثانية بدور المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”.

منتخب مصر يدخل مباراة اليوم أمامه نظيره الأوزبكي رافعا شعار “لا بديل عن الفوز” من أجل حصد الثلاث نقاط، من أجل الحفاظ على حظوظه في حصد أحد بطاقتي التأهل للدور ربع النهائي عن المجموعة الثالثة، خاصة بعد أن تعادل سلبيا في الجولة الأولى أمام منتخب الدومينيكان وحصده نقطة وحيدة.

وسقط منتخب مصر الأولمبي في فخ التعادل السلبي أمام نظيره منتخب الدومينيكان في اللقاء الذي جمع الفريقين الأربعاء الماضي، في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة بدور المجموعات بأولمبياد باريس 2024.

موعد مباراة منتخب مصر أمام أوزبكستان

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مصر وأوزبكستان في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ترتيب المجموعة الثالثة بعد إنتهاء الجولة الأولى

الأول: منتخب إسبانيا - 3 نقاط

الثاني: منتخب مصر - نقطة واحدة

الثالث: منتخب الدومينيكان - نقطة واحدة

الرابع: منتخب أوزبكستان - بدون نقاط