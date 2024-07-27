قناة مجانية تنقل مباراة مصر وأوزباكستان بأولمبياد باريس 2024

يستعد منتخب مصر الأوليمبي اليوم لمواجهة نظيره أوزباكستان، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لأولمبياد باريس 2024.

وحقق المنتخب المصري التعادل في الجولة الأولى أمام نظير جمهورية الدومنيكان من دون أهداف، حث يدخل مباراة اليوم وعينه على الفوز بالمباراة لزيادة آماله في التأهل لدور الثمانية من البطولة.

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ومن المقرر أن تنقل قناة الشباب الجزائرية، مباراة مصر وأوزباكستان اليوم، حيث يأتي تردد القناة كالتالي..

التردد على نايل سات: 11679

الاستقطاب : العمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح : 2/3

ومن المقرر أن يدفع البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد عيد، عمر فايد، حسام عبد المجيد، كريم الدبيس.

خط الوسط: محمد شحاتة، محمد النني، أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: أسامة فيصل، إبراهيم عادل، وأحمد سيد زيزو.