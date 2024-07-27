عرض مفاجئ لـ النني بعد مشاركته في أولمبياد باريس 2024

تلقى محمد النني لاعب أرسنال الأسبق عرضًا مفاجئًا من أحد الأندية الإماراتية، وذلك تمهيدًا للانتقال إليه خلال الفترة القادمة.

وكان النني قد رحل عن أرسنال بنهاية الموسم المنقضي، حيث تم توجيه الشكر له عقب نهاية عقده مع الجانرز رفقة عدد من لاعبي الفريق الآخرين.

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وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية فإن محمد النني دخل في مفاوضات مع أحد كبار الدوري الإماراتي في الوقت الحالي، وذلك تمهيدًا للانضمام إليه خلال الفترة القادمة.

وأضافت الصحيفة: “نادي الجزيرة الإماراتي اقترب من التعاقد مع النني خلال الفترة القادمة، وذلك بعدما انتهى تعاقد اللاعب مع فريق أرسنال الإنجليزي”.

وتابعت الصحيفة: “في حالة لم يتمكن الجزيرة الإماراتي من التعاقد مع محمد النني، يبقى هناك تفاوض مع الكرواتي فيلدين هوجا، صاحب الـ21 عامًا لاعب نادي ريبكا ضمن خيارات الجزيرة للتعاقد معه في وسط الملعب”.

ويشارك محمد النني حاليًا رفقة صفوف المنتخب الأوليمبي المتواجد في باريس، حيث يستعد لمواجهة نظيره أوزباكستان مساء الليلة، ضمن مباريات الجولة الثانية من البطولة.