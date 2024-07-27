المصري عبدالخالق البنا يتأهل لربع نهائي التجديف في أولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تأهل المصري عبدالخالق البنا إلى دور ربع نهائي منافسات التجديف بعدما حلّ ثالثًا بالتصفية الأولى التي أُقيمت صباح اليوم السبت 7:05 دقيقة.

وتأهل صاحب الـ 36 عامًا لدور ربع النهائي بعدما تفوقّ على لاعبي الهند وكازخستان وأنجولا.

ومن المقرر أن يخوض البطل المصري منافسات ربع النهائي عند 11:10 صباح يوم الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة.

وهو الأمر الذي يُشابه ما حققه في أولمبياد طوكيو 2020 حين تأهل لدور ربع النهائي ولكنه حلّ في النهاية بالمركز 14.

ويمثل بعثة مصر في رياضة التجديف بأولمبياد باريس 2024 الثلاثي عبدالخالق البنا، وأحمد خالد تيتو و محمد علاء قوطة.

يذكر أن البنا قد تأهل لمنافسات أولمبياد باريس بعدما فاز ببطولة أفريقيا.

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