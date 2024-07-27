"تغيير وحيد".. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر لمباراة أوزبكستان بأولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استقر المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، ميكالي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة أوزبكستان في الجولة الثانية من دور المجموعات بأولمبياد باريس 2024.

ويشهد التشكيل المتوقع للمنتخب الأولمبي تغييرًا وحيدًا عن المباراة الأولى أمام منتخب الدومينيكان في خط الوسط بالدفع باللاعب محمود صابر أساسيًا بدلًا من أحمد عاطف "قطة".

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب مصر الأولمبي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد عيد - حسام عبد المجيد - عمر فايد - كريم الدبيس.

خط الوسط: محمد النني - محمد شحاتة - محمود صابر.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - إبراهيم عادل - أسامة فيصل.

وكان المنتخب الأولمبي قد تعادل في مباراته الأولى سلبيًا أمام نظيره الدومينيكان.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة في أولمبياد باريس لكرة القدم بجانب منتخبات: إسبانيا، أوزبكستان، والدومينيكان.

اقرأ أيضًا:

"بتدمروا جيل".. رسالة غامة من لاعب الأهلي بعد الفوز على المصري وصدارة الدوري

المصري عبدالخالق البنا يتأهل لربع نهائي التجديف في أولمبياد باريس 2024