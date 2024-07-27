شكرا لقرائتكم خبر عن مى مجدى ومحمد حمدى يحتلان المركز الـ 11 بمنافسات البندقية بأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

إحتل ثنائى فراعنة الرماية مى مجدى و محمد حمدى المركز الحادى عشر فى منافسات 10 م بندقية لـ فرق المختلط ليودعان المنافسة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

يشارك الاتحاد المصري للرماية بـ 11 لاعبًا ولاعبة وهم: عزمي محلبية، محمد حمدي، إبراهيم أحمد، عمر هشام، عمر خالد، ريماس وليد، هالة الجوهري، أميرة أبو شقة، مي مجدي، نور عباس، وماجي مصطفى.

وجاءت قائمة الألعاب الرياضية التي تشارك فيها مصر كالتالي: ألعاب القوى، كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة وكرة الطائرة شاطئية، ألعاب الماء (السباحة، والغطس والسباحة التوقيعية)، شراع، تجديف، ملاكمة، تايكوندو، جودو، مصارعة، رفع الأثقال، تنس، تنس طاولة، الخماسي الحديث، السلاح، الجمباز، الرماية، القوس والسهم، الدراجات، الفروسية، الكانوي والكياك.