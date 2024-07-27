شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد جهود خالد عبد الفتاح أمام سيراميكا بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود لاعبه خالد عبد الفتاح مدافع الفريق فى لقاء سيراميكا بعد انتهاء الإيقاف.

يستعد الأهلى لمواجهة سيراميكا المقرر لها التاسعة مساء الاثنين على استاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وغاب خالد عبد الفتاح عن مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى الأخيرة التى فاز بها المارد الاحمر بهدف دون رد بسبب حصوله على البطاقة الحمراء فى لقاء بيراميدز.

تعد مباراة الأهلى وسيراميكا مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

وعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة المصري لضمان تحقيق انتصار جديد على سيراميكا ضمن خطة التتويج باللقب.