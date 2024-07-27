شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يرفض الراحة والفريق يتوجه للإسماعيلية للمشاركة فى عزاء والد باهر المحمدي والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عصر اليوم السبت، تدريباته على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراته أمام سموحة بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الخميس المقبل، على ستاد برج العرب.

ومن المقرر أن يتوجه الفريق بكامل عناصره والجهاز الفني بقيادة علي ماهر عقب المران إلى الإسماعيلية لأداء واجب العزاء في والد باهر المحمدي لاعب الفريق والذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة.

وتأكد غياب محمد الشامي مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق سموحة والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الخميس المقبل الموافق الأول من أغسطس المقبل على ستاد برج العرب.

جاء ذلك بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث خلال مباراة أمس أمام الأهلي والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد، بمنافسات الجولة 18 المؤجلة من عمر مسابقة الدوري.

ويحتل النادي المصري المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 31 مباراة، حيث فاز المصري تحت القيادة الفنية لعلي ماهر في 15 مباراة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 9 أخرى، وسجل لاعبو المصري 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفاً .