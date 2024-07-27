شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل دعم وإشادة من لاعبى الزمالك للشناوى بعد التألق أمام بيراميدز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على منح محمود الشناوى الحارس الشاب رسائل دعم وإشادة، بعد المستوى المميز الذى ظهر به فى أول مشاركة رسمية مع الفريق الكروى الأول أمام بيراميدز.

وقدم محمود الشناوى الذى تولى حراسة عرين الزمالك فى مواجهة بيراميدز أمام الجمعة، مستوى مميز، فى ظل غياب محمد صبحى للإصابة بشرخ فى عظمة الكتف، بالإضافة لخروج محمد عواد من حسابات الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز.

ونشر كلاً من عمر جابر ونبيل عماد دونجا ومحمد صبحى، صورة لمحمود الشناوى عبر استورى صفحاتهم الرسمية على انستجرام، من أجل الإشادة بمستوى الحارس ودعمه للفترة المقبلة.



دونجا والشناوى



صبحى والشناوى