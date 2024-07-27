شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. الأهلي يقرر تجميد مفاوضات ضم يحيى عطية الله والان مع تفاصيل الخبر

في مفاجأة قوية، قرر النادي الأهلي تجميد مفاوضات ضم المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر نادي سوتشي الروسي، رغم أن النادي كان قد قطع شوطاً كبيراً للحصول على خدمات اللاعب.

في هذا الشأن، قال مصدر في الأهلي، أن النادي تراجع وبشكل كبير عن ضم اللاعب المغربي رغم أن الأيام الماضية شهدت مفاوضات مكثفة بين الأطراف الثلاثة (الأهلي والنادي الروسي واللاعب) لإتمام الصفقة.

ويبحث الأهلي عن ظهير أيسر قوي وصاحب خبرات طويلة لتعويض غياب النجم التونسي علي معلول الذي يغيب منذ نهائي أفريقيا في مايو الماضي عن الملاعب بسبب جراحة وتر أكيلس وسيواصل الغياب عن الملاعب بسبب هذه الجراحة أربعة أشهر أخرى كحد أدنى.

وأوضح المصدر، أن الأهلي حصل على موافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق بضم يحيى عطية الله، وتفاوض مسئولو القلعة الحمراء مع نظراؤهم في النادي الروسي للحصول على خدمات اللاعب وكان هناك تقارب في وجهات النظر في البداية قبل أن تتعثّر المفاوضات بعد ذلك .

وأشار المصدر إلى أن اللاعب المغربي رحب باللعب للأهلي، وهو ما كان سيُساهم في إتمام الصفقة قبل أن تحدث خلافات مالية والتي تزامنت مع ظهور ظهير أيسر أجنبي أفضل من يحيى عطية الله ، وافق كولر على ضمّه.

وأكد المصدر أن إدارة الأهلي قررت إيقاف مفاوضات يحيى عطية الله وتكثيف المفاوضات مع ظهير أيسر أجنبي أخر ، وسيتم الإعلان عن الصفقة في غضون أيام ، موضحاً أن فرص عودة الأهلي للتفاوض مع يحيى عطية الله باتت ضعيفة للغاية أن لم تكن مستحيلة.