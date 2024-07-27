أهمها مصر ضد أوزبكستان.. جدول مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم السبت، الموافق 27 - 7 - 2024، عدد من المباريات، أهمها منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، والتي تشهد مواجهة منتخب مصر الأولمبي مع أوزبكستان، ويلعب منتخب إسبانيا مع الدومينيكان ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وتشارك في منافسات كرة القدم للرجال 3 منتخبات عربية وهي مصر والعراق والمغرب، بينما يغيب عن المشاركة في هذه المسابقة المنتخب البرازيلي، الحائز على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020، بعد فشله في حجز بطاقة التأهل في تصفيات أمريكا الجنوبية.

وفيما يلي مواعيد مباريات نهائيات كرة القدم الأولمبية باريس 2024:

إسبانيا ضد الدومينيكان – الساعة 4 عصرا – على قناة beIN Sports HD 2

الأرجنتين ضد العراق – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

مصر ضد أوزبكستان – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 2

أوكرانيا ضد المغرب – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 2

نيوزلندا ضد الولايات المتحدة الأمريكية – الساعة 8 مساء

فرنسا ضد غينيا- الساعة 10 مساء

اليابان ضد مالي – الساعة 10 مساء

مباريات ودية

فيسيل كوبي ضد توتنهام – الساعة 1 ظهرا

نانت ضد دونكيرك – الساعة 6 مساء

انتر ميلان ضد لاس بالماس – الساعة 8:30 مساء

تشيلسي ضد سيلتك – الساعة 11 مساء

مانشستر سيتي ضد ميلان – الساعة 1 صباح الأحد

أرسنال ضد مانشستر يونايتد – الساعة 3 صباح الأحد