ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب مصر للكرة الطائرة لقص شريط مبارياته اليوم في دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس" 2024، وذلك بمواجهة بولندا علي صالة "ساوث باريس أرينا 1"، ضمن لقاءات الجولة التمهيدية لحساب المجموعة الثانية.

وكان منتخب مصر للكرة الطائرة قد نجح في التأهل إلى منافسات الأولمبياد بعد احتلال صدارة التصنيف القاري.

موعد مباراة مصر وبولندا للكرة الطائرة اليوم في أولمبياد باريس

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر وبولندا في افتتاح مشوار أولمبياد باريس مع دقات الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة مصر وبولندا اليوم

ومن المنتظر أن تذاع مباراة مصر وبولندا عبر فضائية "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للأولمبياد.

وتضم قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة المشارك في الأولمبياد 13 لاعبًا بواقع 12 لاعبًا أساسيًا ولاعب واحد احتياطي وهم: "حسام يوسف، مصطفى جابر، رضا هيكل، سيف الدين حسن، عبد الرحمن حسين، محمد عادل، محمد عثمان، محمد مصطفى، محمد جمال، عبد الرحمن الحسيني، أحمد عزب، محمد رضا، وأحمد ضياء لاعب احتياطي".