موعد مباراة العراق والأرجنتين اليوم في أولمبياد باريس 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يصطدم منتخب العراق تحت 23 سنة، بنظيره منتخب الأرجنتين، في خضم منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويتواجد منتخبا العراق والأرجنتين في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخب المغرب وأوكرانيا.

موعد مباراة العراق والأرجنتين

تبدأ مباراة العراق ضد الأرجنتين اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية والعراق.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والأرجنتين

ستذاع المباراة على قناة "بي إن سبورتس 1" وقناة "الرياضية" المغربية.

ويخوض منتخب العراق مباراته بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في الجولة الأولى على أوكرانيا بهدفين مقابل هدف، أما منتخب الأرجنتين فيطمح في تعويض خسارته بالجولة الأولى أمام المغرب بنتيجة 2-1.

ويسعى المنتخب العراقي خلال مواجهة اليوم أمام منتخب الأرجنتين، إلى تحقيق الفوز الثاني له بـ أولمبياد باريس، واستكمال مسيرته بالفوز الثاني لـ يتصدر مجموعته الثانية بعدما حقق فوزًا مثيرًا في مباراته الأولى أمام منتخب أوكرانيا بنتيجة 2-1.

فيما يدخل منتخب الأرجنتين مواجهة اليوم وعينة صوب الـ3 نقاط، لتصحيح المسار وتحقيق أول انتصار له بـ أولمبياد باريس، بعد خسارته في المباراة الأولى أمام منتخب المغرب بنتيجة 2-1 لصالح أسود الأطلس.