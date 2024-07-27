حقيقة مفاوضات بيراميدز لضم قندوسي من الاهلي

ما زال الغموض يسيطر على موقف أحمد قندوسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، خاصة وأن اللاعب رفض عرض الأحمر بخروجه للإعارة خلال الفترة القادمة.

وانتهت مدة إعارة أحمد قندوسي لنادي سراميكا كيلوباترا، حيث أوصى المدرب السويسري مارسيل كولر بخروجه للإعارة مرة أخرى لعدم حاجته إلى خدماته خلال الفترة القادمة.

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وعرض مسئولو الاهلي على قندوسي أكثر من عرض للإعارة، إلا أن اللاعب رفض وطلب تقرير مصيره بالرحيل نهائيًا عن الفريق الأحمر.

وتلقى قندوسي عدة عروض خارجية للرحيل عن الاهلي أبرزها عرض نادي الشمال القطري وعرض آخر من نادي السويحلي الليبي، فيما لم يتلق أي عروض من نادي بيراميدز.

وأبلغ أحمد قندوسي إدارة النادي الاهلي برفضه العروض العربية التي وصلته مؤخرًا، مؤكدًا على أن هدفه هو الاحتراف الخارجي في أوروبا.