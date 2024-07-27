تعديل في تشكيل مصر الأوليمبي قبل مواجهة أوزباكستان

استقر البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة أوزباكستان في تمام السادسة مساءً، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لأولمبياد باريس 2024.

واستقر ميكالي على الدفع بمحمود صابر في التشكيل الأساسي لمباراة اليوم على حساب أحمد قطة، الذي لعب أساسيًا في مباراة جمهورية الدومنيكان في الجولة الأولى.

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وحقق المنتخب المصري التعادل في الجولة الأولى أمام نظير جمهورية الدومنيكان من دون أهداف، حث يدخل مباراة اليوم وعينه على الفوز بالمباراة لزيادة آماله في التأهل لدور الثمانية من البطولة.

ومن المقرر أن يأتي تشكيل منتخب مصر الأوليمبي لمباراة أوزباكستان كالتالي..

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد عيد، عمر فايد، حسام عبدالمجيد، كريم الدبيس.

خط الوسط: محمد النني، محمود صابر، محمد شحاتة.

خط الهجوم: زيزو، أسامة فيصل، إبراهيم عادل.