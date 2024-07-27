الاهلي يحسم مصير محمد عبد المنعم من عروض الاحتراف

حسمت إدارة النادي الاهلي موقفها من رحيل محمد عبد المنعم عن الفريق الأول، وذلك بعد العروض التي وصلته مؤخرًا.

ووصل محمد عبد المنعم عدة عروض خارجية للاحتراف، منها عرضان سعوديان، وعرض آخر قطري.

ورفضت إدارة النادي الاهلي بقيادة محمود العروض التي وصلت محمد عبد المنعم لكونها لا ترقى إلى ما يطلبه المارد الأحمر.

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وكان أقصى عرض وصل محمد عبد المنعم هو 3 مليون دولار، وترفض إدارة النادي الاهلي رحيل اللاعب بأقل من 5 مليون دولار، وذلك لما يقدمه اللاعب من مستوى مميز الفترة الأخيرة مع الفريق ومنتخب مصر الأول.

وتتفاوض إدارة النادي الاهلي في الوقت الحالي لتجديد عقد محمد عبد المنعم مع الفريق الأول خلال الفترة القادمة، وذلك لتحصينه من إغراءات الأندية الأخرى.

وحقق المارد الأحمر الفوز أمس على نظيره المصري البورسعيدي بهدف دون رد، أحرزه وسام أبو علي من كرة رأسية.

وتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 69 نقطة، بالتساوي مع بيراميدز، إلا أن فارق الأهداف لصالح الأحمر.