طريقة مشاهدة مباراة المغرب وأوكرانيا بأولمبياد باريس 2024

يستعد اليوم المنتخب المغربي الأوليمبي لمواجهة نظيره أوكرانيا، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لأولمبياد باريس 2024.

وحقق المنتخب المغربي الفوز في الجولة الأولى على نظيره الأرجنتين بهدفين لهدف، ليتصدر جدول ترتيب مجموعته برصيد ثلاث نقاط بالتساوي مع منتخب العراق الذي حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب المنتخب الأوكراني.

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فيما يأتي الأرجنتين في المركز الثالث من دون نقاط، ويأتي منتخب أوكرانيا في المركز الأخير من دون نقاط أيضًا.

ومن المقرر أن تنقل قناة الرياضية المغربية مباراة المغرب ضد أوكرانيا، والتي تنقل في تمام السادسة مساءً، حيث يأتي تردد القناة المغربية كالتالي..

القمر: النايل سات

التردد: 11515

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: عمودي

يُذكر أن منتخب مصر كان قد حقق التعادل في الجولة الأولى أمام نظيره جمهورية الدومنيكان من دون أهداف، حيث يدخل الفراعنة لقاء أوزباكستان اليوم وعينه على الفوز في المباراة لإحياء آماله في التأهل لدور الثمانية من البطولة.