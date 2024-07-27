لحظة بلحظة.. المجر 24- 27 مصر ـ منافسات اليد بأولمبياد 2024



محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:



استهل منتخب مصر لكرة اليد سيناريو درامي أمام نظيره المجر بالفوز بنتيجة (34-32) خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الأولى.

وتقدم المنتخب المصري بفارق شاسع في أغلب فترات المباراة قبل أن يعود المنتخب المجري للتعادل وكاد يقلب الطاولة.

ملخص بأبرز أحداث المباراة:

افتتح يحيى خالد التسجيل منتخب مصر في الدقيقة الأولى ثم عزز زميله محمد سند التقدم بهدف ثاني بالدقيقة التالية.

وقلصّ منتخب المجر النتيجة بهدف من رمية جزائية بالدقيقة 3 لتصبح النتيجة (2-1) لصالح المنتخب الوطني.

وأضاف محمد سند الهدف الثالث لمنتخب مصر بعدما وصلته تمريرة في الدقيقة 4 من زميله علي زين.

وسجل علي بكار الهدف الرابع لمنتخب مصر بالدقيقة ذاتها بعدما وصلته كرة من زميله يحيى خالد.

وقلصّ منتخب المجر مرة أخرى النتيجة بهدف في الدقيقة 6 لتكون النتيجة (4-2) لصالح المنتخب الوطني.

وأضاف منتخب المجر في الدقيقة التالية الهدف الثالث قبل أن يُسجل أحمد عادل الهدف الخامس لمصر بالدقيقة 7.

وعزز محمد سند التقدم لمنتخب مصر بتسديد رمية جزائية بنجاح في الدقيقة 8 ثم أضاف الدرع الهدف السابع للمنتخب الوطني بالدقيقة التالية.

وقلصّ منتخب المجر النتيجة بثلاثة أهداف خلال دقيقة واحدة لتكون النتيجة (7-6) في الدقيقة 10.

وردّ أحمد عادل لاعب المنتخب الوطني بثلاثة أهداف لتُصبح النتيجة (10-6) وهنا طلب مدرب منتخب المجر وقتاً مستقطعاً في الدقيقة.

وأضاف يحيى خالد الهدف الـ 11 بعدما وصلته تمريرة في الدقيقة 14 من زميله علي زين قبل أن يُضيف الأخير الهدف الـ 12.

وواصل منتخب مصر التسجيل؛ حيث وصلت النتيجة إلى (13-7) مع الوصول للدقيقة 14 بعد الهدف الذي سجله بكار.

ووسع المنتخب الوطني الفارق إلى الضعف عند الدقيقة 15 بهدف سجله اللاعب محمد سند لتصبح النتيجة (14-7).

وسجل يحيى الدرع من تسديدة قوية بالدقيقة التالية ليضيف الهدف الـ 15 ثم قلصّ منتخب المجر النتيجة بهدف ثامن بالدقيقة 17 قبل أن يرد أحمد عادل بالهدف الـ 16 لمنتخب مصر.

وواصل منتخب المجر تقليص الفريق بإضافة الهدفين التاسع والعاشر بالدقيقة 19 لتكون النتيجة (16-10).

وأضاف يحيى الدرع بالدقيقة 21 الهدف الـ 17 لمصر قبل أن يرد منتخب المجر بالهدف الـ 11 بالدقيقة ذاتها.

وسجل يحيى خالد الهدف رقم 18 لمصر بعد تبادل رائع للكرة بينه وبين زميله بكار بالدقيقة 23 قبل أن يمنع حارس مرمى منتخب مصر محمد علي منتخب المجر من تقليص الفارق بالتصدي لتسديدة بالدقيقة 25.

ومع الوصول للدقيقة 26 سجل منتخب المجر الهدف الـ 13 قبل أن يرد أحمد عادل بالهدف الـ 19 لمنتخب مصر بالدقيقة 27.

وسجل منتخب المجر بالدقيقة 28 الهدف رقم 14 ثم الـ 15 بالدقيقة التالية وسط إهدار أحمد عادل لفرصة تسجيل لينتهي الشوط الأول بالتقدم بنتيجة 19-15 لمنتخب مصر.