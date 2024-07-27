وفاة لاعب الأهلي الأسبق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن النادي الأهلي وفاة لاعبه الأسبق لكرة القدم محمود صالح عن عمر يناهر 64 عاماً.

وأصدر النادي الأهلي، بياناً رسميًا اليوم السبت ناعياً لاعبه الراحل مقدماً بالغ العزاء والحزن لأسرته.

وحقق الراحل مع الأهلي 5 بطولات دوري و6 بطولات كأس قبل أن يعتزل الكرة عام 1992.

واتجه بعد ذلك للعمب بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي ثم عملّ كمدرب عام بفريقي بتروجت وإنبي.

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