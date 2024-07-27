محمد الشيبي: جماهير الزمالك أخلاقهم عالية.. ولن أنحني أبداً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

وجه لاعب فريق بيراميدز محمد الشيبي رسالة جماهير الزمالك بعدما هتفت له خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة ولم يُشارك بها اللاعب المغربي بل تواجد في الملعب.

وكتب الشيبي عبر حسابه بمنصة انستجرام عقب المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق في مؤجلة من الجولة 18:"شكرًا جزيلاً لكل جماهير الزمالك على حسن الاستقبال، وعلى أخلاقهم العالية، شكرًا لكل الجماهير المغربية والمصرية التي تتكلم بالحق، وكل شخص ساندني في الفترة الأخيرة التي كانت مليئة بالكذب والظلم والإفتراء الجماهيري والإعلامي، وغياب العدل في أحكام الكرة".

وأتم اللاعب المغربي الدولي بقوله: "شكرًا لكل شخص يندد ضد سب الأم والوالدين بصفة عامة، دائمًا وأبدًا لن أنحني ولن نركع إلا لله سبحانه وتعالى".

وكانت جماهير الزمالك، قامت بالهتاف خلال مجريات المباراة، دعماً لمحمد الشيبي مرددين هتاف: "راجل ياشيبي".

وغاب محمد الشيبي عن مباراة فريقه بيراميدز أمام الزمالك اليوم، بسبب إيقافه ثلاثة مباريات، بعد طرده في لقاء الأهلي الماضي.

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