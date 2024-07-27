شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يقترب من الغياب عن الأهلى فى لقاء سيراميكا بسبب الكاحل والان مع تفاصيل الخبر

اقترب طاهر محمد طاهر لاعب النادى الأهلى من الغياب عن مباراة فريقه المقبلة أمام سيراميكا بالدوري بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الاصابة بالتواء فى الكاحل.

يستعد الأهلى لمواجهة سيراميكا المقرر لها التاسعة مساء الاثنين على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وقال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى إن طاهر تعرض لإصابة بالتواء في كاحل القدم أثناء مشاركته في عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلي وبيراميدز وفضل الجهاز الفني والطبي استبداله ويحتاج لفترة تأهيل تصل أسبوع ولذلك غاب عن مواجهة المصري البورسعيدى الاخيرة التى فاز بها المارد الاحمر بهدف دون رد.

تعد مباراة الأهلى وسيراميكا مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

وعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة المصري لضمان تحقيق انتصار جديد على سيراميكا ضمن خطة التتويج باللقب.