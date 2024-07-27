شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس.. يسرى سامى يخسر من بطل منغوليا فى الجودو والان مع تفاصيل الخبر

خسر يسرى سامى لاعب منتخب الجودو أمام نظيره لاعب منغوليا فى منافسات دور الـ32، بدورة الألعاب الأولمبية التى تقام بباريس وتستمر حتى 11، أغسطس المقبل.

وجاءت خسارة يسرى سامى بنتيجة 0- 10. بالايبون فى وزن 60 كجم.

وتضم بعثة منتخب الجودو المصري كلًا من يسري سامي في منافسات وزن 60 كجم، وعبد الرحمن عبد الغني في منافسات وزن 81 كجم، ويرافقهم المدير الفني الياباني إيزومي هيروشي، ومرزوق على رئيس الاتحاد المصري.