شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يستعين ببيراميدز لاستكشاف الزمالك قبل مواجهة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

استعان الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، بالمباريات السابقة لنادي الزمالك في الدوري، وأخرها مواجهة بيراميدز التي جمعت الفريقين أمس وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق الأبيض قبل مواجهة الدوري.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة الزمالك يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة 19 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري والتي تقام باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ينتظر فريق المقاولون العرب تحديا صعبا فى المباريات المتبقية لذئاب الجبل في مسابقة الدوري خلال الموسم الجاري، والتي من شأنها حسم مصير المقاولون من البقاء في دوري الأضواء والشهرة أو الهبوط إلى مسابقة المحترفين.

يحتل المقاولون العرب المركز الـ17 وقبل الأخير فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 21 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 29 مباراة، حيث فاز المقاولون في 4 مباريات فقط وتعادل في 9 مواجهات وخسر 16 لقاء، وسجل لاعبو المقاولون 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 49 هدفاً آخر.

وتعادل المقاولون العرب مع المصري في الجولة 31 بهدف لكل فريق، ويحتاج المقاولون العرب لحصد 15 نقطة على الأقل ترفع رصيده إلى 36 نقطة، وهي نقطة البقاء في مسابقة الدوري، للهروب من دوامة الهبوط، وذلك خلال 5 مباريات متبقية.