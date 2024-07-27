شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة محمود صالح مع الأهلى بعد رحيله.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

غادر عالمنا صباح اليوم السبت محمود صالح نجم الأهلى الأسبق بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ"64" عامًا.

محمود صالح من مواليد 16 أغسطس 1960 بحى بولاق أبو العلا بالقاهرة، وكان من أشهر المدافعين فى تاريخ القلعة الحمراء فى الثمانينيات وبداية التسعينيات.

بدأ مشواره الكروى ضمن ناشئى النادى الاهلى وتم تصعيده للفريق الأول ولعب مباراته الأولى فى 7 مارس 1982 أمام المنصورة وفاز الأهلى بثلاثة أهداف دون رد، ثم انضم الى منتخب مصر عام 1985.

حقق صالح بطولة الدورى مع الاهلى 5 مرات فى الفترة من عام 82 وحتى 88، وكذلك لقب كأس مصر مع المارد الاحمر 6 مرات فى الفترة من 83 وحتى عام 1992.

فى البطولات الافريقية كان لمحمود صالح نصيب مع الاهلى وتوج بخمس بطولات هى بطولة أبطال الدورى عامى 1982 و1987 وكأس الكؤوس الافريقية أعوام 84 و85 و1986.

اعتزل محمود صالح كرة القدم عام 1992 بعد أن قرر الاهلى عدم قيده مع طاهر أبو زيد وعلاء ميهوب وعمل بالتدريب فى قطاع الناشئين بالاهلى حتى تقلد منصب المدرب العام لفريق بيتروجيت ثم فريق انبى