شكرا لقرائتكم خبر عن البعثات العربية تزين أولمبياد باريس والزي الرسمي يحمل حضارات الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

مشهد مثالي ظهرت عليه البعثات العربية المشاركة في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024، خلال مرورها بالقوارب عبر نهر السين، حيث حرصت كل بعثة على ارتداء الزي الرسمي الذي يعكس حضارتها رافعة علمها عالياً خفاقاً في المحفل العالمي.

وتعتبر مصر أول دولة عربية تشارك في الألعاب الأولمبية الصيفية (دورة ستوكهولم 1912)، كما يعد البطل الأولمبي المصري السيد محمد نصير، والشهير باسم سيد نصير، أول مصري وعربي يفوز بميدالية ذهبية فى الألعاب الأولمبية الصيفية (أولمبياد أمستردام 2024).

تتصدر مصر قائمة أكثر الدول العربية حصدًا للميداليات في الأولمبياد عبر التاريخ برصيد 38 ميدالية متنوعة، مع بين الذهبية والفضية والبرونزية، ويأتي المغرب في المركز الثاني برصيد 24 ميدالية، بينما تحتل الجزائر المركز الثالث برصيد 17 ميدالية، وحققت تونس 15 ميدالية متنوعة خلال مشوارها في الأولمبياد، وفاز السعودية بأربعة ميداليات فقط.

يشارك من 22 دولة عربية فى أولمبياد باريس 406 رياضيين عرب خلال النسخة الـ33 من دورة الألعاب الأولمبية، وتُعد مصر أكثر بلد عربي وأفريقي تأهل لاعبوها إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل فى مدينة باريس الفرنسية.



البعثة المصرية في الاولمبياد



البعثة المصرية



العراق



بعثة الأردن



بعثة الامارات



بعثة البحرين



بعثة الجزائر تلقي الورود



بعثة الجزائر



بعثة السعودية



بعثة السودان



بعثة الصومال



بعثة الكويت



بعثة المغرب



بعثة اليمن



بعثة تونس



بعثة سوريا



بعثة عمان



بعثة فلسطين



بعثة ليبيا



تونس



جزر القمر



جيبوتي



قطر



لبنان



موريتانيا



قائمة الدول العربية الأكثر تتويجا بالميداليات فى تاريخ الأولمبياد:

1- مصر: 38 ميدالية (8 ذهبيات و11 فضية و19 برونزية).



2- المغرب: 24 ميدالية (7 ذهبيات و5 فضيات و12 برونزية).

3- الجزائر: 17 ميدالية (5 ذهبيات و4 فضيات و8 برونزيات).

4- تونس: 15 ميدالية (5 ذهبيات و3 فضيات و7 برونزيات).

5- قطر: 8 ميداليات (ذهبيتان وفضيتان و4 برونزيات).

6 البحرين: 4 ميداليات (ذهبيتان وفضيتان).

7- سوريا: 4 ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزيتان).

8- الأردن: 3 ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزية).

9- الكويت: 4 ميداليات (ذهبية وثلاث برونزيات).

10- الإمارات: ميداليتان (ذهبية وبرونزية).

11- لبنان: 4 ميداليات (فضيتان وبرونزيتان).

12- السعودية: 4 ميداليات (فضيتان وبرونزيتان).

13 - السودان: ميدالية واحدة (فضية).

العراق: ميدالية واحدة (برونزية).

14 جيبوتي: ميدالية واحدة (برونزية).