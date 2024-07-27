شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تحصد الذهبية الأولى للرماية فى أولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

أحرزت الصين الذهبية الأولى فى منافسات الرماية بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 فى منافسات 10 م بندقية فرق مختلطةبعد الفوز في النهائي على منتخب كوريا الجنوبية الذي إكتفى بالفضية.

واحتل ثنائى الرماية إبراهيم كريم وريماس خليل المركز الـ 28 فى منافسات 10 م ضغط هواء بمنافسات الرماية بأولمبياد باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى و حتى 11 أغسطس المقبل.

يشارك الاتحاد المصري للرماية بـ 11 لاعبًا ولاعبة وهم: عزمي محلبية، محمد حمدي، إبراهيم أحمد، عمر هشام، عمر خالد، ريماس وليد، هالة الجوهري، أميرة أبو شقة، مي مجدي، نور عباس، وماجي مصطفى.

وجاءت قائمة الألعاب الرياضية التي تشارك فيها مصر كالتالي: ألعاب القوى، كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة وكرة الطائرة شاطئية، ألعاب الماء (السباحة، والغطس والسباحة التوقيعية)، شراع، تجديف، ملاكمة، تايكوندو، جودو، مصارعة، رفع الأثقال، تنس، تنس طاولة، الخماسي الحديث، السلاح، الجمباز، الرماية، القوس والسهم، الدراجات، الفروسية، الكانوي والكياك.