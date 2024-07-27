شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحصل على توقيع نور إدريس لتدعيم الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

حصل مسؤولو النادي الأهلي رسميًا على توقيع نور ادريس لاعبة فريق المعادي واليخت، تمهيدًا للتعاقد معها من أجل تعزيز فريق كرة القدم النسائية خلال الموسم الكروي المقبل، في صفقة انتقال حر لتعزيز صفوف المارد الأحمر، والذي يخوض الموسم المقبل دوري الكرة النسائية، ويظهر المرة الأولى في دوريات الكرة النسائية بعد انطلاق المسابقة بـ 26 عامًا.

واختبر الفرنسي ديمتري ليبوف المدير الفني الجديد لفريق للنادي الأهلي لكرة القدم النسائية، في مقر النادي بالتجمع الخامس خلال الساعات الماضية عدد من اللاعبات، قبل اتمام التعاقد الرسمي معهن لتمثيل الفريق، وأبداء موقفه سواء بالموافقة أو الرفض من ضمهن.

في سياق متصل اختبر المدير الفني الفرنسي ضمن اللاعبات اللواتي ظهرن في المران، سوسن ممدوح لاعبة فريق جمهورية شبين السابقة، والبنك الأهلي والعائدة مؤخرًا، من رحلة احتراف بالدوري السعودي عبر بوابة منجم المواهب.

وفرض الأهلي سياج من السرية على موعد اختبارات اللاعبات الخمسة، بناء على رغبة اللاعبات واللواتي رفضن في البداية فكرة الاختبارات، ولكن أصر المدير الفني على ذلك لعدم درايته التامه بهن، وعدهن بعدم فتح أبواب الملعب.