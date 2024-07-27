شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد خدمات المثلوثى ومهاب ياسر أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، خدمات كلاً من التونسى حمزة المثلوثى ومهاب ياسر، فى مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم الاثنين المقبل، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى في اللقاء المؤجل من الأسبوع التاسع عشر لمسابقة الدوري المصري.

وغاب حمزة المثلوثى ومهاب ياسر عن مواجهة بيراميدز التى أقيمت أمس الجمعة، على استاد القاهرة الدولى، بسبب الإيقاف لحصولهم على البطاقة الصفراء الثالثة.

ويفتقد فريق الزمالك جهود عبد الله السعيد لاعب الفريق في مباراة المقاولون العرب بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة الزمالك وبيراميدز في الدقيقة 47 وكان اللاعب حصل على إنذارين وقت تواجده داخل صفوف الفريق السماوى.

وتعادل الزمالك وبيراميدز بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر لمسابقة دورى نايل، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 49 نقطة فى المركز الخامس، بينما رفع الضيوف رصيدهم إلى 69 نقطة فى المركز الثانى.