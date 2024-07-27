وفاة محمود صالح نجم النادي الأهلي السابق

الشارقة - اميمة ياسر -

توفي صباح اليوم السبت محمود صالح نجم النادي الأهلى الأسبق، عن عمر يناهز الـ 64 عاماً، بعد صراع مع المرض .

ومحمود صالح من مواليد 16 أغسطس 1960 بحى بولاق أبو العلا بالقاهرة، وكان من أشهر المدافعين فى تاريخ القلعة الحمراء فى الثمانينات وبداية التسعينات.

وبدأ صالح مشواره الكروى ضمن ناشئى النادى الاهلى وتم تصعيده للفريق الأول ولعب مباراته الأولى فى 7 مارس 1982 أمام المنصورة وفاز الأهلى بثلاثة أهداف دون رد، ثم انضم الى منتخب مصر عام 1985

ونجح محمود صالح في تحقيق بطولة الدورى مع الاهلى 5 مرات فى الفترة من عام 82 وحتى 88، وكذلك لقب كأس مصر مع المارد الاحمر 6 مرات فى الفترة من 83 وحتى عام 1992.

وفى البطولات الافريقية كان لمحمود صالح نصيب مع الاهلى وتوج بخمس بطولات هى بطولة أبطال الدورى عامى 1982 و1987 وكأس الكؤوس الافريقية أعوام 84 و85 و1986.

واعتزل محمود صالح كرة القدم عام 1992 بعد أن قرر الاهلى عدم قيده مع طاهر أبو زيد وعلاء ميهوب وعمل بالتدريب فى قطاع الناشئين بالاهلى حتى تقلد منصب المدرب العام لفريق بيتروجيت ثم فريق انبى