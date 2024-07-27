شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب مصر للناشئات للطائرة تتوجه إلى تونس للمشاركة فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

غادرت بعثة المنتخب المصري للناشئات للكرة الطائرة تحت 19 سنة، مطار القاهرة متجهة إلى تونس للمشاركة في معسكر قبل انطلاق منافسات بطولة الأمم الأفريقية المقرر لها خلال الفترة من 2 وحتى 12 أغسطس المقبل بتونس.

وتضم قائمة المنتخب المصري كلًا من: “مريم عمرو، جينا متولي، زينة النادي، ملك سامح، نيجار إسماعيل، ملك غباشي، سلمى البحيرى، حنين محمد، هايا حسام، فريدة عزيز، كرمة علي، وهنا سليمان“.

ويضم الجهاز الفني كلًا من: “أحمد فتحي مديرًا فنيًا، أحمد سعد مدربًا مساعدًا، أحمد رضا محللًا تقنيًا، مي أيمن أخصائي العلاج الطبيعي، ومحمد رمضان مديرًا إداريًا“.

وتعد البطولة الأفريقية المؤهلة لمنافسات بطولات العالم القادمة 2025.

يذكرأن منتخب مصر للناشئات قد توجبلقب البطولة الأفريقية النسخة الماضية بعد الفوز على نيجيريا بنتيجة 3/1 في نهائي البطولة التي أقيمت في نيجيريا.