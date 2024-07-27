شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر يقترب من تدعيم الاهلى أمام سيراميكا فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

اقترب أحمد عبد القادر لاعب النادى الأهلى، من الظهور فى قائمة فريقه فى لقاء سيراميكا المقبل بالدوري بعد التعافى من الإصابة.

يستعد الأهلى لمواجهة سيراميكا المقرر لها التاسعة مساء الاثنين على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وغاب عبد القادر عن مباريات الأهلي الأخيرة بالدوري بسبب تعرضه للإصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة، وأجرى برنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأحمر.

تعد مباراة الأهلى وسيراميكا مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

وعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة المصري لضمان تحقيق انتصار جديد على سيراميكا ضمن خطة التتويج باللقب.