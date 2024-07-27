شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مواجهة المنتخب الأولمبى أمام أوزبكستان فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

يترقب محبى وعشاق كرة القدم مواجهة منتخب مصر الأولمبي، اليوم السبت، أمام منتخب أوزبكستان في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بأولمبياد باريس 2024، ويبحث الفراعنة عن تحقيق الفوز لضمان التأهل مباشرة لدوري الثمانية فى حال فوز إسبانيا على الدومينكان.

ج.. تقام مباراة منتخب مصر و أوزبكستان فى تمام السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة .

ج.. يحتل منتخب مصر المركز الثاني في مجموعته برصيد نقطة واحدة خلف اسبانيا المتصدر برصيد 3 نقاط ثم الدومينكان برصيد نقطة في المركز الثالث و أوزبكستان في المركز الرابع بدون رصيد من النقاط .

ج.. أشار ميكالي إلى أنه واللاعبين سيقاتلون من أجل الدفاع عن الأحلام الأولمبية ولا يزال أمامنا جولتين ونحن لم نخسر الجولة الأولي ، وأطالب جماهير مصر باستمرار الدعم والتشجيع والقادم سيكون أفضل.

ج.. من المتوقع أن يخوض المنتخب الاولمبى المباراة بتشكيل يضم كلا من: فى حراسة المرمى: حمزة علاء، خط الدفاع: أحمد عيد، عمر فايد، حسام عبد المجيد، كريم الدبيس، خط الوسط: محمد شحاتة، محمد النني، أحمد عاطف قطة، خط الهجوم: أسامة فيصل، إبراهيم عادل، وأحمد سيد زيزو.

ج.. سجلت كتيبة الفراعنة خلال تلك النسخة مشاركة المنتخب المصري الأولمبي للمرة الثالثة عشر في تاريخه وذلك على الرغم من تأهله 15 مرة، لكنه انسحب مرتين، ويخوض المنافسات هذه المرة مع مجموعة قوية تضم منتخب إسبانيا، ومنتخب أوزباكستان، ومنتخب جمهورية الدومينيكان.