شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبدأ رحلة استكشاف سيراميكا ضمن خطة حسم تتويج الأهلى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

بدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى رحلة إستكشاف فريق سيراميكا بمشاهدة مبارياته الأخيرة بالدوري المصري وعلى رأسها فوزه على بلدية المحلة برباعية دون رد فى آخر ظهور للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف كتيبة أيمن الرمادى ضمن خطة الفوز باللقاءات المقبلة لحسم تتويج المارد الاحمر بطلا لدوري هذا الموسم.

يستعد الأهلى لمواجهة سيراميكا المقرر لها التاسعة مساء الاثنين على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

تعد مباراة الأهلى وسيراميكا مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة المصري لضمان تحقيق انتصار جديد على سيراميكا ضمن خطة التتويج باللقب.

يحتل الأهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز في 22 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 61 هدف وتلقت شباكه 23 هدف.