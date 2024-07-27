شكرا لقرائتكم خبر عن جولات مكثفة لرئيس اللجنة الأولمبية للاطمئنان على بعثة مصر في أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

حرص المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على متابعة جميع افراد بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً بباريس .

وقام ياسر إدريس رفقة المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الخماسي الحديث بجولات مكثفة منذ صباح اليوم للاطمئنان على كافة التجهيزات والاستعدادت للاعبين المصريين قبل إنطلاق فعاليات اليوم.

ورغم بعد المسافات للملاعب التى تستضيف كافة الأحداث التى بدأت بمسابقات التجديف ثم الجودو والرماية واليد وتابع منتخب فراعنة اليد الذي حقق الفوز على المجر في إفتتاح مشوارفراعنة اليد بالاولمبياد بنتيجة 35-32 ، كما حرص إدريس والعريان على متابعة منتخب السلاح أيضاً.

واشاد عدد كبير من لاعبي المنتخبات المصرية المختلفة بدور اللجنة الأولمبية المصرية والمجهود الكبير للمهندس ياسر إدريس منذ وصوله لباريس وحرصه الدائم على التواصل مع كافة افراد البعثة المصرية ، ووجه المهندس ياسر ادريس التهئنة للاعبى منتخب مصر لكرة اليد بعد الفوز على المجر 35 /32 فى ضربة البداية لفراعنة اليد فى دورة الألعاب الأولمبية.

على صعيد متصل ، يخوض منتخب مصر الأولمبي، في السادسة مساء اليوم السبت، مباراة مهمة أمام منتخب أوزبكستان في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بأولمبياد باريس 2024 ، ويبحث الفراعنة عن تحقيق الفوز لضمان التأهل مباشرة لدوري الثمانية فى الدورة الأولمبية حال فوز إسبانيا على الدومينكان.

وحرص الثنائي محمد النني قائد المنتخب وأحمد سيد زيزو على عقد جلسات تحفيزية أكثر من مرة مع اللاعبين، باعتبارهما أكبر اللاعبين سناً وخبرة، والتأكيد على أن التعادل ما الدومينكان ليس نهاية المطاف وضرورة تحقيق الفوز أمام أوزبكستان لضمان التأهل لدور التالي وإسعاد الجماهير المصيرية التى تنتظر من هذا المنتخب الكثير.