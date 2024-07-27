شكرا لقرائتكم خبر عن برج العرب يطالب المصري بسداد 160 ألف جنيه تلفيات بمدرجات جماهير الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

أخطرت إدارة ستاد برج العرب بالإسكندرية، النادي المصري، بضرورة سداد ما يقرب من 160 ألف جنيه للاستاد، وذلك نظير التلفيات التي حدثت بمدرج جماهير الأهلي خلال مباراة أمس، نظراً لأن النادي البورسعيدي هو الفريق المستضيف للقاء الأمس.

ويستأنف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عصر اليوم السبت، تدريباته على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراته أمام سموحة بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الخميس المقبل، على ستاد برج العرب.

ومن المقرر أن يتوجه الفريق بكامل عناصره والجهاز الفني بقيادة علي ماهر عقب المران إلى الإسماعيلية لأداء واجب العزاء في والد باهر المحمدي لاعب الفريق والذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة.

وتأكد غياب محمد الشامي مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق سموحة والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الخميس المقبل الموافق الأول من أغسطس المقبل على ستاد برج العرب.

جاء ذلك بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث خلال مباراة أمس أمام الأهلي والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد، بمنافسات الجولة 18 المؤجلة من عمر مسابقة الدوري.

ويحتل النادي المصري المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 31 مباراة، حيث فاز المصري تحت القيادة الفنية لعلي ماهر في 15 مباراة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 9 أخرى، وسجل لاعبو المصري 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفاً .