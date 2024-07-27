شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يتوجه إلى نانت لمؤازرة المنتخب الأولمبي أمام أوزبكستان والان مع تفاصيل الخبر

يتوجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى مدينة نانت الفرنسية، لمؤازرة المنتخب الاولمبي لكرة القدم أمام منتخب أوزبكستان، يرافقه المهندس شريف العريان، امين عام اللجنة الأولمبية المصرية.



خاض المنتخب الأولمبي مباراته الأولى أمام منتخب الدومينيكان والتي انتهت بالتعادل السلبي فى أولمبياد باريس.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أهمية دعم البعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية والوقوف خلفها ومساندتها، مشيرا إلى أن الجميع يبذل قصارى جهده خلال المنافسات.

ويتبقي لمصر مواجهة منتخب اسبانيا المتصدر للمجموعة حتي الان، والتي ستقام يوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو الجاري.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

إسبانيا 3 نقاط، مصر نقطة، الدومينيكان نقطة، واوزبكستان بدون نقاط".

ويسعي المنتخب الأولمبي للفوز على منتخب أوزبكستان لتعزيز فرصة في التأهل للدور ربع النهائي للبطولة.

