شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعترض على غرامة تلفيات مدرجات الأهلي في برج العرب بعد مواجهة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

أبدت إدارة النادي المصري، اعتراضها على سدادها ما يقرب من 160 ألف جنيه لاستاد برج العرب وذلك نظير التلفيات التي حدثت بمدرج جماهير الأهلي خلال مباراة أمس، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف.

وأكد مصدر مسئول بالنادي المصري، أن جميع التلفيات التي حدثت أمس تم إثباتها بمدرجات جماهير الأهلي، بعيدا عن مدرجات جماهير المصري، قائلا: إنه من الظلم أن يتم تحميل التلفيات لصاحب الملعب بعيدا عن الجمهور المتسبب فيها.

وكانت إدارة ستاد برج العرب بالإسكندرية قد أخطرت المصري بضرورة سداد قيمة تلفيات حدثت بمدرجات جماهير الأمس خلال مباراة الأهلي، حيث يعتبر الفريق البورسعيدي هو المستضيف للقاء الأمس.

من ناحية أخرى، يستأنف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عصر اليوم السبت، تدريباته على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراته أمام سموحة بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الخميس المقبل، على ستاد برج العرب.

ومن المقرر أن يتوجه الفريق بكامل عناصره والجهاز الفني بقيادة علي ماهر عقب المران إلى الإسماعيلية لأداء واجب العزاء في والد باهر المحمدي لاعب الفريق والذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة.

ويحتل النادي المصري المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 31 مباراة، حيث فاز المصري تحت القيادة الفنية لعلي ماهر في 15 مباراة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 9 أخرى، وسجل لاعبو المصري 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفاً .