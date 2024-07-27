7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 27 يوليو 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، جوميز يجهز محمود الشناوى لحماية عرين الزمالك حتى نهاية الموسم، مفاجأة.. الأهلي يقرر تجميد مفاوضات ضم يحيى عطية الله.

مفاجأة.. الأهلي يقرر تجميد مفاوضات ضم يحيى عطية الله

في مفاجأة قوية، قرر النادي الأهلي تجميد مفاوضات ضم المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر نادي سوتشي الروسي، رغم أن النادي كان قد قطع شوطاً كبيراً للحصول على خدمات اللاعب.

يعقد البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسات مستمرة مع الحارس الشاب محمود الشناوى لتجهيزه لحماية عرين القلعة البيضاء حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد إصابة "شرخ الكتف" التي تعرض لها محمد صبحى وتأكد غيابه عن الملاعب لمدة 4 أسابيع.

الأهلى يستعيد جهود خالد عبد الفتاح أمام سيراميكا بعد انتهاء الإيقاف

يستعيد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود لاعبه خالد عبد الفتاح مدافع الفريق فى لقاء سيراميكا بعد انتهاء الإيقاف. وفاة محمود صالح نجم الأهلى الأسبق بعد صراع مع المرض غادر عالمنا منذ قليل ، محمود صالح نجم الأهلى الأسبق بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ"64" عاماً. اقترب طاهر محمد طاهر لاعب النادى الأهلى من الغياب عن مباراة فريقه المقبلة أمام سيراميكا بالدوري بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الاصابة بالتواء فى الكاحل.

فاز منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفنى خوان كارلوس باستور، على نظيره المجر بنتيجة 35 - 32 فى افتتاح مشواره بأولمبياد باريس 2024 والمحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى وحتى 11 أغسطس المقبل.