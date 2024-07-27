شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحتاج الأهلى لحسم الدوري بعد هدية الزمالك من أنياب بيراميدز؟ والان مع تفاصيل الخبر

لايزال الصراع قائم بين الأهلي وبيراميدز على لقب الدوري المصري 2024، إذ يسعى الأخير للظفر باللقب الأول له في تاريخه، في حين أن المارد الأحمر يريد الحفاظ على درع البطولة للعام الثاني على التوالي.

استغل بيراميدز مؤجلات الأهلي وقام بسلسلة من الانتصارات المتتالية في الدوري حصد بها المركز الأول وفرض ضغوطات كبيرة على كتيبة مارسيل كولر للفوز بكل المؤجلات حتى يتسنى له استعادة المركز الأول مرة أخرى وهو ماحدث بالفعل بعد نجاح المارد الأحمر في التفوق على بيراميدز رايح جاي ليعود للصدارة مستغلا هدية الزمالك الذى فرض التعادل 1-1 على رفاق رمضان صبحى.

ويحتاج النادي الأهلي الحصول على 12 نقطة من 7 مباريات للفوز بالدوري رقم 44 في تاريخه على حساب نادي بيراميدز.

قطار الأهلي بقيادة مارسيل كولر وصل إلى الفوز الـ 16 تواليًا في الدوري، ويفصله انتصارًا واحدًا لمعادلة السلسلة الأطول والمسجلة باسم البرتغالي مانويل جوزيه بـ 17 انتصارًا متتاليًا.

وفي حالة تساوي نقاط الأهلي وبيراميدز في النقاط بنهاية الدوري المصري 2024 سيتم الاحتكام إلى النقاط في المواجهات المباشرة بين الفريقين، وفي حالة التساوي يتم الاحتكام إلى فارق الأهداف في المواجهات المباشرة.

وإذا تساوى الفريقان في فارق الأهداف بالمواجهات المباشرة، يتم الاحتكام إلى فارق الأهداف عمومًا في الدوري لتحديد البطل، وإن حدث التساوي مجددًا يكون المحدد الأخير هو إجمالي الأهداف المسجلة، وإن حدث التساوي يتم اللجوء إلى مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري المصري 2024.

مباريات الأهلى المتبقية

الأهلي ضد سيراميكا – الإثنين 29 يوليو – الساعة التاسعة مساءً – الجولة 19.

الأهلي ضد البنك الأهلي – الخميس 1 أغسطس – الساعة التاسعة مساءً – الجولة 32.

الأهلي ضد المقاولون العرب – الأحد 4 أغسطس – الساعة التاسعة مساءً – الجولة 23.

سموحة ضد الأهلي – الخميس 8 أغسطس – الساعة التاسعة مساءً – الجولة 24.

الأهلي ضد زد – الأحد 11 أغسطس – الساعة التاسعة مساءً – الجولة 25.

إنبي ضد الأهلي – الأربعاء 14 أغسطس – الساعة التاسعة مساءً – الجولة 33.

الأهلي ضد مودرن سبورت – لم يحدد بعد – الجولة 34.

مباريات بيراميدز المتبقية

يتبقى لبيراميدز 4 مباريات فقط في مسابقة الدوري بالموسم الجاري، وجاءت مباريات بيراميدز المتبقية كالتالي:

ـ فاركو: 30 يوليو

ـ زد: 4 أغسطس

ـ الداخلية: 14 أغسطس

- طلائع الجيش: 17 أغسطس

يستعد الأهلى لمواجهة سيراميكا المقرر لها التاسعة مساء الاثنين على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

تعد مباراة الأهلى وسيراميكا مهمة في رحلة المارد الأحمر للسيطرة على ترتيب جدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

وعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة المصري لضمان تحقيق انتصار جديد على سيراميكا ضمن خطة التتويج باللقب.