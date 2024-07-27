إندريك: أبحث عن التاريخ مع ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد البرازيلي إندريك، لاعب ريال مدريد الجديد، أنه يبحث عن التاريخ مع النادي الملكي خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال تقديمه في مقر الملكي اليوم السبت.

وشدد إندريك على أنه يحب ريال مدريد، كما أنه يتطلع للاستمرار ولا يفكر في الإعارة، مشيرًا إلى أنه أراد الانضمام للفريق عندما بدأت المفاوضات من أجل البحث عن التاريخ مع العملاق الإسباني.

وأكمل إندريك تصريحاته: "بالطبع، لا أشعر بالخوف في ريال مدريد، إذا أعطاني الله هذه المسؤولية فذلك لأنه يعلم أنني أستطيع أن أكون هنا".

وأضاف: "عند رؤية الملعب ممتلئًا، اعتقدت أن الأمر جنونيًا، لقد استقبلوني جيدًا، وملعب كامل مثل سانتياجو بيرنابيو يهتف باسمي، فهذا أمر استثنائي".

وكان ريال مدريد قد نجح في التعاقد مع إندريك بعد المفاوضات التي حدثت خلال السنوات الماضية، حيث فاز بالصفقة بعد صراع قوي وشرس مع عدة أندية أوروبية كبرى.